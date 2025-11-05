Kırmızı kart nedir, hangi durumlarda çıkar?

Futbol dünyadaki en popüler sporlardan birisidir. Bölgesel, ulusal, kıtasal ve küresel turnuvalarla milyarlarca taraftara ulaşan turnuvaları içermektedir. Futbolun devasa etki alanı oyun kurallarının büyük bir hassasiyetle düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlamaktadır. Futboldaki herhangi bir adaletsizlik veya yönetimsel yetersizlik birçok spor dalına oranla görece daha büyük yankıya sebep olur.

Futbolun uluslararası kuralları yerel ve kıtasal federasyonlar tarafından kabul görür ve mücadelelerde hakemler tarafından uygulamaya konur. Hakemler maç içerisindeki yetkileri ile oyunculara yönelik kararlarda bulunabilmektedir. Kırmızı kart kuralları; hakem yetkilerinin en ağır yaptırımlara sahip olanlar arasındadır.

Kırmızı kart nedir?

Kırmızı kart, futbol hakemlerinin oyunculara gösterdiği sembolik kartlardır. Kırmızı kart gören futbolcu veya herhangi bir saha elemanı saha alanından ihraç edilir. Kırmızı kartı gösterme yetkisi sahanın orta hakemine aittir. Hakemin pozisyona uzak olduğu veya gözden kaçırdığı pozisyonlarda VAR hakemi ve yardımcı hakemler tavsiyede bulunabilir. Diğer hakemlerin bildirimleri tavsiye niteliğinde olup son karar yetkisi orta hakeme aittir. Hakem kırmızı kartı futbolculara veya teknik ekipten herhangi bir kişiye gösterebilmektedir.

Kırmızı kart gören kişiler, kartı görme şartlarına bağlı olarak en az 1 maç ceza alır ve mevcut mücadelenin kalan bölümünde saha içerisinde bulunamaz.

Kırmızı kart; futbolculara verilen bireysel cezalandırmadan öte tüm oyun planını ve takım dinamiğini doğrudan etkileyen bir karardır. Bu sebeple yapılan ihlalin derecelendirilmesi yüksektir.

Kırmızı kart hangi durumlarda çıkar?

Kırmızı kart; futbol cezaları arasında ihtarın yeterli görülmediği durumlarda çıkartılır. İkinci sarı kart tekrarlayan ihtar durumuna girerek kırmızı karta sebep olur. Yapılan davranışın şiddetine bağlı olarak doğrudan kırmızı kart da gösterilebilir. İkinci sarı karttan gösterilen kırmızı kartların cezası bir sonraki maçtan men iken doğrudan kırmızı kartın cezası en az 2 maç müsabakalardan men edilmektir.

Kırmızı kartın gerekli görüldüğü durumlar arasında; şiddetli fauller, oyuncu sağlığını riske atacak kasti müdahaleler, mutlak gol şanslarının bilinçli olarak engellenmesi, saha elemanlarına yönelik (hakemler, teknik ekip veya taraftarlar) sözlü ve fiziksel şiddet içeren davranışlar, kaleciler için ceza sahası dışında topa elle müdahale, kaleci olmayan futbolcular için kale çizgisine yönelen topun elle çıkarılması yer almaktadır.

Kırmızı kart cezası, futbolcu davranışlarının oyunun adil rekabet ve centilmenlik sınırlarının sürdürülmesini engelleyen durumlarda verilmektedir. Hakemler, maç sonunda federasyonlarına gönderdikleri hakem raporunda kırmızı karta konu olan davranışın ayrıntılı bir şekilde belirtmek zorundadır. Kırmızı karta konu olan davranışın ırkçılık, ayrımcılık veya şiddet gibi temellere sahip olması verilen cezanın boyutunu belirler.

Futbolcu ve kulüplerinin kırmızı kart cezalarına karşı itiraz etme hakkı mevcuttur. Sonradan futbolcunun kırmızı kart cezası bir sonraki mücadele için federasyon tarafından kaldırılsa dahi mevcut maça yönelik bir etkisi yoktur. Geriye dönük olarak bir kural hatası olarak değerlendirilmez. Hakem hatası niteliğinde kalır.