Kırmızı kart rekoru Türkiye'de kırıldı! Bölgesel Amatör Lig maçında tam 24 kişi atıldı

Artvin’in Murgul ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında çıkan olaylar futbol sahasını boks ringine çevirdi.

Kırmızı kart rekoru Türkiye'de kırıldı! Bölgesel Amatör Lig maçında tam 24 kişi atıldı
Emre Şen

Murgul Spor bugün sahasında Rize Atletik Spor’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Rize Atletik Spor’un Enes Türüt ile bulduğu golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İLK YARI BİTER BİTMEZ ORTALIK KARIŞTI

Kırmızı kart rekoru Türkiye de kırıldı! Bölgesel Amatör Lig maçında tam 24 kişi atıldı 1

Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla iki takım arasında yumruklu, tekmeli kavga başladı. Sahanın boks ringine döndüğü maçta tartışma dakikalarca sürücünce tarafları güvenlik güçleri güçlükle ayırdı.

24 KIRMIZI KART

Kırmızı kart rekoru Türkiye de kırıldı! Bölgesel Amatör Lig maçında tam 24 kişi atıldı 2

Sahanın boks ringine döndüğü maçta tartışma dakikalarca sürücünce tarafları güvenlik güçleri güçlükle ayırdı. Karşılaşmanın hakemi, kavgaya karışan 24 isme kırmızı kart gösterdi. Kavga başladığı andan itibaren statta ‘Sevgili taraftar gurubu, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz’ şeklinde anonslar yapıldı.

