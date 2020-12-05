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Masumlar Apartmanı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çöp evde yangın çıkaran Gülben'e ne olacak?

05.12.2020 00:04 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Esra'yı iterek yaralanmasına neden olan Gülben gözaltına alınıyor. Sorgusu sırasında gözyaşlarına boğulan Gülben serbest kaldıktan sonra herkesi şoke eden bir hareket yapıyor. Çöp eve giden Gülben "Bitecek artık" dedikten sonra çöpleri ateşe veriyor ve kapıyı kapatıyor. Dumandan zehirlenen Gülben'e ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 13. yeni bölümüyle 8 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

Esat'ı elinden alacağını düşündüğü Esra'yı iterek yaralayan Gülben, emniyette ifade veriyor. Ancak Gülben serbest kaldıktan sonra ise büyük bir yıkım yaşıyor. Çöp evdeki yüzlerce çöp poşetini ateşe verip yangın çıkaran Gülben çıkan dumandan etkilenerek kendinden geçiyor.

Han, Safiye ve Naci'nin lise yıllarında çekilen bir fotoğrafını ve arkasındaki notu görünce gerçekleri anlıyor. Diğer yandan ise yeniden Safiye'nin karşısına çıkan Naci ona dokunmaya çalışınca gördüğü tepkiyle büyük şaşkınlık yaşıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır.

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Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir. Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir.

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Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar.

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Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur.

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Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.

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