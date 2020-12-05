Masumlar Apartmanı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çöp evde yangın çıkaran Gülben'e ne olacak?

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 13. yeni bölümüyle 8 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

Esat'ı elinden alacağını düşündüğü Esra'yı iterek yaralayan Gülben, emniyette ifade veriyor. Ancak Gülben serbest kaldıktan sonra ise büyük bir yıkım yaşıyor. Çöp evdeki yüzlerce çöp poşetini ateşe verip yangın çıkaran Gülben çıkan dumandan etkilenerek kendinden geçiyor.

Han, Safiye ve Naci'nin lise yıllarında çekilen bir fotoğrafını ve arkasındaki notu görünce gerçekleri anlıyor. Diğer yandan ise yeniden Safiye'nin karşısına çıkan Naci ona dokunmaya çalışınca gördüğü tepkiyle büyük şaşkınlık yaşıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır.