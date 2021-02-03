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Kırmızı Oda 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'nın kadrosuna Pınar Deniz ve Gökhan Yıkılkan da katıldı!

03.02.2021 02:40 | Son Güncelleme:
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TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda dizisine, Bir Başkadır dizisinde oynayan Gökhan Yıkılkan ile Aşk 101 dizisinde oynayan Pınar Deniz dahil oldu. Nazlı ve eşi Recai'nin sıra dışı hikayesi, Kırmızı Oda'nın yeni bölümlerine damga vuracak.

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı Kırmızı Oda, 23. yeni bölümüyle 5 Şubat Cuma akşamı ekranda olacak. Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde sevilen oyuncu Pınar Deniz ile Gökhan Yıkılkan konuk oyuncu olarak diziye dahil oldu.

NAZLI VE RECAİ'NİN HİKAYESİ BAŞLIYOR!

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Kırmızı Oda’ya 23. bölümde dahil olan Pınar Deniz, Kırmızı Oda’da Nazlı karakterine, Gökhan Yıkılkan ise Nazlı’nın eşi Recai karakterine hayat verecek.

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Evliliklerindeki sorunlar nedeniyle Doktor Hanım’ın kapısını çalan çiftin sürprizlerle dolu hikayesi Kırmızı Oda izleyicilerini şaşırtacak.

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‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 5 Şubat Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.

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