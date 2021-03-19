Kırmızı Oda 29. yeni bölümde flaş ayrılık! Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz diziye veda ediyor

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Kırmızı Oda'ya 23. bölümde Nazlı karakteriyle dahil olan ve kısa zamanda hikayesiyle büyük ilgi çeken Pınar Deniz, 29. bölümde son kez dizide yer alacak.

Öte yandan Nazlı'nın, içindeki öfkeden sonunda kurtulup Haluk'la (Yılmaz Kunt) mutlu olmaya karar verdiği anlar da izleyicileri derinden etkileyecek.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kumru (Aslıhan Gürbüz), Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatırken; Fahri'nin söylediği sözler ise Kumru'yu çok şaşırtır.

Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı'daki bu değişimi görüp ondan etkilenir.

Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet'le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanım'la paylaşır.



