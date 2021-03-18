Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk oluyor

Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım'ın danışanı olan Delikanlı Sadi karakteri seyirci tarafından çok sevildi. TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda'daki performansıyla da herkesin beğenisi kazanan Erkan Petekkaya'nın diziyle anlaşması da uzatıldı.



OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği, TV8’in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’e bu hafta Erkan Petekkaya konuk oluyor. Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi karakteri ile izleyenlerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu şimdi de Doğduğun EV Kaderindir dizisi ile evlerimize konuk olacak. Delikanlı Sadi, dizide Ali Rıza’nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak ona yardım etmek için geliyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehdi’nin Cengiz’le ilişkisini kesmesinden sonra intikam almak isteyen ve Mehdi’ye teklifsizce verdiği paranın tefeciliğini yapan Cengiz, Mehdi’nin yumuşak karnını bulur: Zeynep. Zeynep’in ve Barış’ın aileleri ile yaşadığı eve silahlı saldırı düzenleyen Cengiz, suçu Mehdi’nin üzerine yıkmak ister. Mehdi cephesinde işler sıkışıkken ailesinin güvenliğinden endişelenen Ali Rıza, yardımcı olması için tersaneden tanıştığı ve çok güvendiği Delikanlı Sadi’yi çağırır. Ailesi için her şeyi yapabilecek olan bu gözü kara adam, Cengiz’in durdurabilmek için mücadele eder.



