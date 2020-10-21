Kırmızı Oda 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Celil Nalçakan hangi rolde oynayacak?

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran Kırmızı Oda dizisinde Celil Nalçakan da rol alacak.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih (Canberk Gültekin) bu kez Doktor Hanım’ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in (Deniz Hamzaoğlu) kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor.

Alya (Melisa Sözen) ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, sekizinci bölümü ile 23 Ekim Cuma akşamı TV8’de.

