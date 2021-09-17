Kırmızı Oda'da Merve Dizdar sürprizi! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'ın karşısında

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi yeni sezonuyla seyirci karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda'nın yeni bölümü 17 Eylül Cuma akşamı ekrana geldi.

GÜLBEN, KIRMIZI ODA'DA

Ciddi psikolojik hastalıkları olduğu bilinen Gülben, Esat'ın annesinin söylediklerinden sonra tedavi olmaya karar verdi.

Bunun için harekete geçen Gülben, yardım almak için Doktor Hanım'ın kliniğine gitti. Kırmızı Oda dizisinde Gülben'in hikayesi yeni sezonda bir süre devam edecek.

DOKTOR HANIM'IN YENİ HASTALARI OLDULAR

Masumiyet dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu İlayda Alişan da Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda rol alacak.



İlayda Alişan'ın canlandıracağı karakter Doktor Hanım'ın yeni hastası olacak.

Dizinin yeni sezon ilk bölümlerinde ünlü oyuncular Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da rol alacak.



