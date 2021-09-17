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  4. Kırmızı Oda'da Merve Dizdar sürprizi! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'ın karşısında

Kırmızı Oda'da Merve Dizdar sürprizi! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'ın karşısında

17.09.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı Kırmızı Oda dizisi 2. sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Kırmızı Oda'nın 43. yeni bölümüne, Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar damga vurdu. Gülben karakteri Kırmızı Oda'da Doktor Hanım'ın yeni hastası oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi yeni sezonuyla seyirci karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda'nın yeni bölümü 17 Eylül Cuma akşamı ekrana geldi.

GÜLBEN, KIRMIZI ODA'DA

Ciddi psikolojik hastalıkları olduğu bilinen Gülben, Esat'ın annesinin söylediklerinden sonra tedavi olmaya karar verdi.

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Bunun için harekete geçen Gülben, yardım almak için Doktor Hanım'ın kliniğine gitti. Kırmızı Oda dizisinde Gülben'in hikayesi yeni sezonda bir süre devam edecek.

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DOKTOR HANIM'IN YENİ HASTALARI OLDULAR

Masumiyet dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu İlayda Alişan da Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda rol alacak.

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İlayda Alişan'ın canlandıracağı karakter Doktor Hanım'ın yeni hastası olacak.

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Dizinin yeni sezon ilk bölümlerinde ünlü oyuncular Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da rol alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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