Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik sürprizi! Kırmızı Oda 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi 14. yeni bölümüyle 4 Aralık Cuma akşamı TV8’de olacak. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı Kırmızı Oda'da Alya karakterini canlandıran Melisa Sözen geçtiğimiz hafta diziden ayrılmıştı.
Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde ise Burcu Biricik'in canlandırdığı karakterin hikayesi anlatılmaya başlanacak. Biricik'in dizide kaç bölüm rol alacağı ise netlik kazanmadı.
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