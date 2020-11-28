MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen diziden ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda paylaşımı

Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen diziden ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda paylaşımı

28.11.2020 01:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisi 13. son bölümüyle ekrana geldi. Kırmızı Oda'ya Alya karakteriyle damga vuran Melisa Sözen ise son bölümde diziye veda etti. Alya'nın serüveni yaşadığı büyük değişimle sona erdi. Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya ise Instagram'dan Melisa Sözen için duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Kaya, "Prenses Melisa. Bağrımıza basıp, şefkatle saçlarını okşamak istediğimiz bir can bıraktın hayatlarımıza" notunu yazdı. Dizi setinde ise Sözen'e pasta kesilerek veda edildi.

Başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı Kırmızı Oda, 27 Kasım Cuma akşamı 13. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Kırmızı Oda'nın son bölümüne Alya'nın büyük değişimi damga vurdu.

EnrfZorW4AEsnoY

Dizide hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya (Melisa Sözen) bu hafta son kez izleyici karşısına çıktı. Yaşadığı zor hayat nedeniyle büyük bir karanlığa gömülen ve Doktor Hanım'ın sevgisi sayesinde hayata dönmeye başlayan Alya, son terapiye yepyeni imajıyla geldi.
EnrfZowW8AQ5CiA

BİNNUR KAYA'DAN MELİSA SÖZEN PAYLAŞIMI

Dizide Doktor Hanım'ı canlandıran Binnur Kaya ise Instagram'dan yaptığı paylaşımla Melisa Sözen'e veda etti. Kaya paylaşımında, "Bir varmış, bir yokmuş... Güzel memleketimin, güzel insanları yaşadıkları acıları içlerine gömerken, bir prenses onlardan birine nefesini üflemiş, acılarını dillendirmiş ve can katmış canına...
Prenses Melisa... Bağrımıza basıp, şefkatle saçlarını okşamak istediğimiz bir can bıraktın hayatlarımıza...Dilerim hayat da senin saçlarını şefkatle okşayıp, gözünden sakınsın seni...Bizi onurlandırdın...Güle güle git, yolların açık olsun. Şimdiden özledim" notunu yazdı.

MELİSA SÖZEN'DEN KIRMIZI ODA'YA VEDA MESAJI

Melisa Sözen ise Instagram hesabından Alya ve Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yaptı. Dizi setinde kendisine veda edilen anların videosunu paylaşan Sözen şu ifadeleri kullandı:

"Alya hayatımın bir dönemini aldı, şifalandırdı, sarıp sarmaladı. Alya’yla çıktığım bu yolculuğun ömrümün en kıymetli dönemlerinden biri olduğunu biliyorum. Geriye bir tatlı huzur kaldı.
Kamera önünde ve arkasında muhteşem bir ekiple çalıştım. Her anlarını yaptıkları işe veren, işini çok severek yapan bu güzel ekipteki her bir kişiye çok teşekkür ederim. Özverinizi ve desteğinizi hiç esirgemediniz.
Canım Cem ve dünyanın en muhteşem partneri canım Binnur ikinize de ayrı ayrı çok teşekkür ederim ne çok şey öğrendim ne çok mutlu oldum sizinle.
Sevgili Gülseren Hanım size de ayrıca teşekkür ederim kırıklarını sarıp iyileştirdiğiniz her bir ruh için.
Banu’cuğum her hafta büyük bir sevgiyle yazdığın her bir sahne için çok teşekkür ederim, ellerine sağlık.
Ve sevgili seyircimize de 13 hafta boyunca bu yolculuğa ortak oldukları, destekleri ve güzel mesajları için çok teşekkür ediyorum.
Son olarak da bu sene her bir kanalda her bir dizide devleşen ve seyirciyi büyüleyen kadın meslektaşlarıma çok teşekkür ederim, her biriniz ilham oldunuz. Ne güzel oldu hangi kanalı açsak bir kadın hikayesine denk gelmek"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrılıyor mu? Şaşırtan veda sahnesiÜnlü oyuncu Çukur'dan ayrılıyor mu? Şaşırtan veda sahnesi
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 27 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 27 Kasım koronavirüs tablosu

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak?

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

İlginizi Çekebilir

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Diğer Haberler

Arka Sokaklar 568. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ve ekibi Servan'ın peşinde! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibin zorlu görevi!

İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! İşte İyi Aile Babası konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Ekrana gelmek için gün sayıyor!

Çukur 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay Cumali'yi öldürecek mi? Çukur'da Cumali'den duygusal veda!

Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrılıyor mu? Şaşırtan veda sahnesi

Koronavirüs olan Bahar Şahin İyi Aile Babası'ndan ayrıldı

Korona işinden etti! Flaş ayrılık kararı

İngiliz aksanıyla olay olmuştu! İlker Kaleli'nin oynadığı BBC dizisi The Serpent'in tarihi belirli oldu

İngiliz aksanıyla olay olmuştu! İlker Kaleli'nin oynadığı BBC dizisinin tarihi belli oldu

Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar konuştu! 'Yeni oyuncularla...'

Sihirli Annem'in yeni Dudu'sundan açıklama

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.