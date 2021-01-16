Kırmızı Oda ekrandaydı... 15 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

15 Ocak Cuma akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kırmızı Oda, Akıncı, Son Yaz, Ramo ve Payitaht Abdülhamid kıyasıya yarıştı. 15 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cuma günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı? Total reyting sonuçları merak ediliyor....
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında yeni dizi Akıncı seyirciyle buluştu.
Dün Show TV'de akşam kuşağında, Ramo dizisi yayınlandı.
Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve Son Yaz ekranlara geldi.
TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Payitaht Abdülhamid dizisi izleyici ile buluştu.
TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından yayınlandı. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldi.
Kanal D'de ise uzun yıllardır reyting rekorları kıran Arka Sokaklar dizisi ekranlardaydı.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 15 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı.
15 Ocak total reyting sonuçları şöyle sıralandı;
Kanal D'de akşam kuşağında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi birinci sıraya yerleşti.
TV8'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kırmızı Oda ikinci sıraya yerleşti.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı ise kendine üçüncü sıradan yer buldu.
Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni dördüncü sıraya yerleşti.
Show Tv'de akşam kuşağında yayınlanan Ramo dizisi beşinci sırada yer aldı.
AB sonuçlarına göre ise ilk sırada TV8'in popüler dizisi Kırmızı Oda yer alırken ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise FOX TV'nin yeni dizisi Son Yaz filmi yer aldı. Dördüncü sırada Show TV'nin Ramo dizisi yer alırken Ramo'yu Kanal D'nin dizisi Arka Sokaklar dizisi takip etti.
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