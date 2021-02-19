Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Kırmızı Oda Nazlı ve Recai’nin gerçek hikayesi

Kitaptaki adıyla Reyhan Hanım kumral ve balık etli çok güzel bir kadın olarak tasvir ediliyor. Reyhan Hanım ona eşinin eskisi kadar ilgi göstermediğinden ağlayarak bahsediyor. Eşinin eve çok geçtiğini hatta kendisini reddetmek üzere olduğunu söylüyor. 2 çocuk annesi olan Reyhan çok güzel giden bir evliliği olduğunu ancak eşinin nedenini anlayamadığı bir şekilde kendisinden uzaklaşmaya başladığını ifade ediyor. Eşinin bankacı olduğundan bahseden Reyhan Hanım, onun her eve geç gelişinde sitem ettiğini itiraf ediyor. Eşine derin bir tutkuyla bağlı olduğunu söyleyen Reyhan Hanım, onun ayrılık fikrinin kendisinde büyük bir üzüntü yarattığını anlatıyor.

Reyhan Hanım orta halli bir ailenin üçüncü kızı olarak dünya geldiğini söylüyor. Doğduğu evden bahseden Reyhan Hanım, “Annemle ablamın arası çok iyiydi adeta arkadaş gibiydiler. Erkek kardeşimde ufak olduğu için onun her yaptığı şey görmezden geliniyordu. Ben aileme kendimi beğendirmek için uzun bir süre uğraştım.” diyor. Sevilmek için dört dörtlük olması gerektiğini düşünen Reyhan Hanım, eşinin ailesinin kendisini çok sevdiğinden bahsediyor. Çünkü dört dörtlük bir ev hanımı ve hamarat bir kişi olduğunu ifade eden Reyhan Hanım, eşinin uzaklaşmasını bir türlü anlayamadığını yineliyor. Eşi uzaklaştıkça daha çok üzerine düştüğünü anlatan Reyhan Hanım kendisini bir girdabın içinde hissettiğini söylüyor.