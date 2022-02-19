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Kırmızı Oda neden final yaptı? Kırmızı Oda'nın doktoru Binnur Kaya'nın yeni projesi belli oldu mu? Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'nda mı oynayacak?

19.02.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dün ekrana gelen bölümüyle final yaptı. Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizinin final sahnesinde Gülseren Budayıcıoğlu da göründü. Kırmızı oda finali izleyenleri duygulandırdı. 2020 yılının Eylül ayında ilk bölümü ile izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda 61. bölümüyle ekranlara veda etti. Peki Kırmızı Oda neden final yaptı? Kırmızı Oda'nın doktoru Binnur Kaya'nın yeni projesi belli oldu mu? Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'nda mı oynayacak? İşte detaylar...

Kırmızı Oda neden final yaptı? Kırmızı Oda'nın doktoru Binnur Kaya'nın yeni projesi belli oldu mu? Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'nda mı oynayacak?

Kırmızı Oda final bölümü ile dün ekrana geldi. Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın final bölümü sonrası yeni projesi belli oldu. İlk bölümü 4 Eylül 2020'de ekrana gelen Kırmızı Oda'nın final yapmasının ardından Kımızı Oda neden final yaptı? Kırmızı Oda'nın doktoru Binnur Kaya'nın yeni projesi belli oldu mu? Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'nda mı oynayacak? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Kırmızı Oda dizisinin neden final yaptığı ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere Binnur Kaya'nın yeni projesinin detaylarına haberimizde yer verdik.

Kırmızı Oda neden final yaptı? Binnur Kaya'nın yeni projesi belli mi?

KIRMIZI ODA NEDEN FİNAL YAPTI?

Kırmızı Oda reytinglerde düşüş yaşıyordu. Büyük beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri Kırmızı Oda'ya tekrar dahil edilerek eski reyting başarısının yeniden sağlanmasına amaçlandı ama beklenen olmadı. TV8 yönetimi, Kırmızı Oda'nın ipini çekti.

Kırmızı Oda neden final yaptı? Binnur Kaya'nın yeni projesi belli mi?

Binnur Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle…"

Kırmızı Oda neden final yaptı? Binnur Kaya'nın yeni projesi belli mi?

KIRMIZI ODA'NIN DOKTORU BİNNUR KAYA'NIN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU MU?

Kırmızı Oda'da doktor Manolya Yadigaroğlu'na hayat veren Binnur Kaya bir süredir dizinin yapımcı firmasının bir diğer projesi olan Masumlar Apartmanı'nın bazı sahnelerinde aynı karakterle yer alıyordu. Binnur Kaya artık Manolya Yadigaroğlu karakteriyle Masumlar Apartmanı'nda izleyiciyle buluşacak.

Kırmızı Oda neden final yaptı? Binnur Kaya'nın yeni projesi belli mi?

BİNNUR KAYA MASUMLAR APARTMANI'NDA MI OYNAYACAK?

Kırmızı Oda'nın final yapmasının ardından Binnur Kaya, dizide canlandırdığı Doktor Hanım rolüyle Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

Kırmızı Oda neden final yaptı? Binnur Kaya'nın yeni projesi belli mi?

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 TV8 Kırmızı Oda dizisi Masumlar Apartmanı dizisi Binnur Kaya
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