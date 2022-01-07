Kırmızı oda neden yok? Kırmızı Oda yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Cem Karcı, senaristliğini Deniz Gürlek ve Melek Seven'in üstlendiği Kırmızı Oda dizisi, TV8 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Cuma günleri seyirciyle buluşan Kırmızı Oda dizisinin, 7 Ocak Cuma yayın akışında yer almaması, izleyiciyi endişelendirdi. Peki Kırmızı Oda neden yok? İşte yanıtı...
Yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara veren yapımlar arasında Kırmızı Oda da bulunuyor. Sevilen dizinin, 14 Ocak Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor.
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
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