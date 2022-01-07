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Kırmızı oda neden yok? Kırmızı Oda yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

07.01.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, sıra dışı hayat hikayeleriyle, seyirciyi ekrana kilitliyor. Binnur Kaya'nın başrolde yer aldığı dizinin, 7 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almaması, ''Kırmızı oda neden yok?'' ve ''Kırmızı Oda yeni bölümü ne zaman?'' sorularını akıllara getirdi.

Kırmızı oda neden yok? Kırmızı Oda yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Cem Karcı, senaristliğini Deniz Gürlek ve Melek Seven'in üstlendiği Kırmızı Oda dizisi, TV8 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Cuma günleri seyirciyle buluşan Kırmızı Oda dizisinin, 7 Ocak Cuma yayın akışında yer almaması, izleyiciyi endişelendirdi. Peki Kırmızı Oda neden yok? İşte yanıtı...

KIRMIZI ODA NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara veren yapımlar arasında Kırmızı Oda da bulunuyor. Sevilen dizinin, 14 Ocak Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kırmızı oda neden yok? Kırmızı Oda yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

7 OCAK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

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Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya
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