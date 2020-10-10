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Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'den Doktor Hanım paylaşımı! Alya sosyal medyada gündem oldu!

10.10.2020 02:57 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'den Doktor Hanım paylaşımı! Alya sosyal medyada gündem oldu!

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin Alya'sı Melisa Sözen, Instagram hesabından Binnur Kaya ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında "Çok seviyorum Doktor Hanım" notunu düşen Melisa Sözen, Kırmızı Oda son bölümdeki başarılı oyunculuğuyla da sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Alya rolüyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Melisa Sözen, Binnur Kaya ile sette çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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KIRMIZI ODA'NIN ALYA'SI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Melisa Sözen paylaşımına "Çok seviyorum doktor hanım" notunu düştü. Ünlü oyuncunun fotoğrafına hayranları beğeni yağdırdı. Melisa Sözen, Kırmızı Oda'nın 9 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen 6. bölümündeki başarılı oyunculuğuyla da sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

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Kırmızı Oda'da Alya karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu hakkında Twitter'da çok sayıda paylaşım yapıldı. Alya ve Melise Sözen başlıkları TT listesinde ilk sıralarda yer aldı. İşte Twitter'daki Kırmızı Oda ve Alya paylaşımlarından bazıları:

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