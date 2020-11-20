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Kırmızı Oda'da Alya'nın annesini canlandıran Cemre Melis Çınar'dan bomba itiraf!

20.11.2020 10:01 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'da Alya'nın annesini canlandıran Cemre Melis Çınar'dan bomba itiraf!

'Kırmızı Oda' dizisinde Alya'nın annesi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cemre Melis Çınar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Canlandırdığı Süreyya karakterinin psikolojik olarak yıpratıcı bir tarafı olduğunu söyleyen Çınar, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Karakteri hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Çok çalıştığım bir karakter oldu. Her oyuncunun eline bu kadar iyi bir karakteri oynama fırsatı geçmez o yüzden çok şanslıyım. Evet yıpratıcıydı ama Süreyya'nın derin sularında yüzmek bana çok iyi geldi. Başka bir insan formunu bu kadar deneyimlemek benim için çok hoş.
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Benim için derin bir suydu, güzel bir nefeste çıktım. Tabii ki bir oyuncu olarak o ben olmadığım için benim dışımda bir karakter olduğu için çok etkilenmedim. Oynamak çok keyifliydi" diye konuştu.

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"SOKAKTA ARKAMDAN BAĞIRIYORLAR"

İnsanların nevrotik bir karakteri iyi anladığını ve sokakta arkasından 'Alya' diye bağırdıklarını ifade eden Çınar sözlerine şöyle devam etti: "Sokakta genelde arkamdan Alya diye bağırıyorlar. Ben de her seferinde gülüyorum.

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"SAYKO NEVROTİK BİR KARAKTERİ..."

İnsanlar çok etkilenmiş güzel yorumlar alıyorum. Bir oyuncu olarak izleyicinin tepkisinin bu kadar olumlu olması bu kadar zor ve sayko bir karakteri, nevrotik bir karakteri bu kadar güzel yorumluyor olması benim için de keyifli.

İnsanların Süreyya'yı anlaması, bir yerde de kendine ders çıkartmaları benim açımdan keyif verici"

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CEMRE MELİS ÇINAR KİMDİR?

Cemre Melis Çınar 13 Mayıs 1991 tarihinde dünyaya geldi. Çınar, Mersin Toros Koleji'ni bitirmesinin ardından Marmara Üniversitesini kazanarak Televizyon bölümünü kazandı. Halen eğitimine devam eden Cemre Melis Çınar, 2005 yılından beri oyunculuk kariyerine Mask-kara Tiyatrosu'nda devam ediyor.

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