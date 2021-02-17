MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinde başrol oynayacak!

Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinde başrol oynayacak!

17.02.2021 21:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteriyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik'in yeni dizisi belli oldu. Daha önce kitapları Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve Masumlar Apartmanı dizilerine uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabı Camdaki Kız da dizi oluyor. Camdaki Kız'da başrolü Burcu Biricik canlandıracak.

Kanal D’nin yapımcılığını OGM Pictures’ın yaptığı, gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak.

Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesini anlatacak dizinin ana karakteri Nalan’ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.

burcu-a0Rv

“Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

Camdaki Kız, çok yakında Kanal D’de...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
Ünlü oyuncu Sadakatsiz dizisine ara verdi!Ünlü oyuncu Sadakatsiz dizisine ara verdi!
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 17 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 17 Şubat koronavirüs tablosu

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Son Dakika: İstanbul ve birçok ilde eğitime kar engeli

Son Dakika: İstanbul ve birçok ilde eğitime kar engeli

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Diğer Haberler

Kuruluş Osman'a Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun damga vurdu! Kuruluş Osman 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman'a Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun damga vurdu! Kuruluş Osman 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül, Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu öğreniyor! Sadakatsiz'de Asya Volkan'ı affedecek mi?

Sadakatsiz'de büyük sır ortaya çıktı! "Sen olayın kendisiymişsin"

Mucize Doktor 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor'da komaya giren Ali Vefa'ya ne olacak?

Mucize Doktor'da Ali Vefa şoku!

Exxen'in yeni dizisi Ölüm Zamanı'nın fragmanı yayınlandı! İşte Ölüm Zamanı konusu ve oyuncuları

Exxen'in yeni dizisi Ölüm Zamanı'nın fragmanı yayınlandı! İşte Ölüm Zamanı konusu ve oyuncuları

Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinden ilk fragman paylaşıldı! İşte Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin oyuncu kadrosu

Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinden ilk fragman paylaşıldı! İşte Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin oyuncu kadrosu

Anne olan Özge Özder, Sadakatsiz dizisine ara verdi!

Ünlü oyuncu Sadakatsiz dizisine ara verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.