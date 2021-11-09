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Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün kız kardeşini gören ''Güzellik genetik'' diyor!

09.11.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Derya karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan başarılı oyuncu Ayça Bingöl'ün kardeşi Ilgın Bingöl de, ablası kadar duru bir güzelliğe sahip.

Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün kız kardeşini gören ''Güzellik genetik'' diyor!

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kırmızı Oda'da canlandırdığı Derya karakteriyle büyük beğeni toplayan Ayça Bingöl'ün gözlerden uzak tuttuğu kardeşi Ilgın'ı görenler şaşıp kalıyor.

Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün kız kardeşini gören ''Güzellik genetik'' diyor!

46 yaşındaki güzel oyuncu, kız kardeşi Ilgın Bingöl ile verdiği sevgi dolu pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün kız kardeşini gören ''Güzellik genetik'' diyor!

Ilgın Bingöl, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün kız kardeşini gören ''Güzellik genetik'' diyor!

Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün kız kardeşini gören ''Güzellik genetik'' diyor!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle kariyerinde yükselişe geçen Ayça Bingöl, şimdilerde Kırmızı Oda'da fırtınalar estiriyor.

Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün kız kardeşini gören ''Güzellik genetik'' diyor!

Dizide Derya karakterine hayat veren Bingöl; babası, annesi tarafından öldürülmüş ve annesini asla affedemeyen başarılı bir avukatı canlandırıyor.

Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün kız kardeşini gören ''Güzellik genetik'' diyor!


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi Ayça Bingöl
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