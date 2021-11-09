Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün kız kardeşini gören ''Güzellik genetik'' diyor!

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kırmızı Oda'da canlandırdığı Derya karakteriyle büyük beğeni toplayan Ayça Bingöl'ün gözlerden uzak tuttuğu kardeşi Ilgın'ı görenler şaşıp kalıyor.

46 yaşındaki güzel oyuncu, kız kardeşi Ilgın Bingöl ile verdiği sevgi dolu pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ilgın Bingöl, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle kariyerinde yükselişe geçen Ayça Bingöl, şimdilerde Kırmızı Oda'da fırtınalar estiriyor.

Dizide Derya karakterine hayat veren Bingöl; babası, annesi tarafından öldürülmüş ve annesini asla affedemeyen başarılı bir avukatı canlandırıyor.



