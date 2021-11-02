Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'nda!

Masumlar Apartmanı dizisine bomba bir konuk geliyor. Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya kardeş yapımda rol alacak.
Memduh'un Safiye ve Gülben için "Artık yardım almalarının zamanı gelmedi mi?" sözleri üzerine Han harekete geçiyor. Han, Gülben'i psikiyatriste götürüyor. Dizinin yeni bölümünde, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini Binnur Kaya canlandırdı.
Merve Dizdar Kaya ile bir pozunu sosyal medyadan kalp emojisiyle paylaşınca beğeni topladı.
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