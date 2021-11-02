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Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'nda!

02.11.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisine, Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya misafir olacak. Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar paylaşımıyla beğeni topladı.

Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya Masumlar Apartmanı'nda!

Masumlar Apartmanı dizisine bomba bir konuk geliyor. Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya kardeş yapımda rol alacak.

Memduh'un Safiye ve Gülben için "Artık yardım almalarının zamanı gelmedi mi?" sözleri üzerine Han harekete geçiyor. Han, Gülben'i psikiyatriste götürüyor. Dizinin yeni bölümünde, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini Binnur Kaya canlandırdı.

Ekran Alıntısı

Merve Dizdar Kaya ile bir pozunu sosyal medyadan kalp emojisiyle paylaşınca beğeni topladı.


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Kırmızı Oda dizisi Masumlar Apartmanı dizisi Binnur Kaya
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