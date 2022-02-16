Kırmızı Oda'nın final tarihi belli oldu! Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı

Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın bir psikoloğu canlandırdığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ekran yolculuğunu sonlandırıyor. TV8'de cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda, 18 Şubat akşamı ekrana gelecek olan 61. bölümüyle final yapacak.

BİNNUR KAYA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Kırmızı Oda'nın final haberini dizinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yapan Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

ERKAN PETEKKAYA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Kırmızı Oda yeni sezonda istenilen reytinglere ulaşamayınca dizinin sevilen karakterlerinden olan Delikanlı Sadi geçtiğimiz bölümlerde yeniden seyirci karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi'nin gelişi de diziyi kurtarmaya yetmedi.



Petekkaya'nın yanı sıra Nazgül karakteriyle Melis Birkan da kadroya dahil olmuştu.



REYTİNGLERDE İLK 10'A GİREMEDİ

Kırmızı Oda geçen hafta ekrana gelen 60. bölümüyle Total reytinglerde ilk 10'a giremezken, AB grubunda ise 7. sırada yer aldı.





