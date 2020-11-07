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Kırmızı Oda'nın Garip'i Celil Nalçakan diziden ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda paylaşımı

07.11.2020 02:04 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'nın Garip'i Celil Nalçakan diziden ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda paylaşımı

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, 10. son bölümüyle ekrana geldi. Kırmızı Oda'ya 3 hafta önce Garip rolüyle konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan son bölümde diziye veda etti. Kırmızı Oda'da herkesi etkileyen Garip'in hikayesi de sona erdi. Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya ise Instagram hesabından Celil Nalçakan'la çekilen fotoğrafları paylaşarak ünlü oyuncuya veda etti.

Başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, 6 Kasım Cuma akşamı 10. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan, 3 bölüm süren Garip'in hikayesinin ardından diziye veda etti. Hikayesiyle izleyenleri etkileyen Garip, son defa Doktor Hanım'ın yanına geldi ve hayatına yeni bir yön verdi.

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BİNNUR KAYA'DAN VEDA PAYLAŞIMI!

Ünlü oyuncu Binnur Kaya da Instagram hesabından Celil Nalçakan'la çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Binnur Kaya paylaşımında, "Canım Celil...Ne güzeldi seninle göz göze oynamak...Gülmek... Sohbet etmek...İçinin güzelliği gözlerinden okunan canım Celil, bizi onurlandırdın... Yollarımız açık olsun...Tekrar buluşmak dileğiyle" notunu yazdı.

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