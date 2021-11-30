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  4. Kırmızı Oda'nın Keklik'i havaalanında mahsur kaldı! Binnur Kaya paylaştı

Kırmızı Oda'nın Keklik'i havaalanında mahsur kaldı! Binnur Kaya paylaştı

30.11.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda'daki Keklik karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ayta Sözeri kötü hava şartları yüzünden havaalanında mahsur kaldı. Binnur Kaya ise arkadaşıyla ilgili bir paylaşım yaparak "Hadi gel" yazdı.

Kırmızı Oda'nın Keklik'i havaalanında mahsur kaldı! Binnur Kaya paylaştı

Uzun bir süredir dizi projelerinde görülmeyen Ayta Sözeri Kırmızı Oda ile ekrana dönmüştü. Kırmızı Oda'daki Keklik karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ayta Sözeri seti olmadığı için Berlin'e uçtu.

Dönüş yolunda ise Türkiye'deki kötü hava şartları yüzünden havaalanında mahsur kaldı.

Ekran Alıntısı

Sözeri'nin diziden arkadaşı Binnur Kaya ise arkadaşına moral vermek için bir paylaşım yaparak "Gurbet ellerde mahsur kalan Ayta, özledik haydi gel" dedi.

BİNNUR KAYA İTİRAFI

Ayta Sözeri geçtiğimiz günlerde "Ben çok profesyonel danışmanlık aldım. İlk önce Binnur'dan çok çekiniyordum...Sonra fark ettim ki gerçekten doktor hanım gibi olmuş ve gelen bütün oyuncuları psikolojik olarak o kadar rahatlatıyor ki bir anda içinde oluyorsunuz. Binnur Kaya ile çalışmak inanılmaz bir şeymiş" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Ayta Sözeri Binnur Kaya
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