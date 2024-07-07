Kırmızı Oda'nın Narin'i Aylin Paksoy evlendi! Gelinliği dikkat çekti

Şimdiye dek birçok reklam filminin yanı sıra geçtiğimiz sezon ‘Kırmızı Oda’ dizisinde canlandırdığı Narin karakteriyle hatıralara kazınan Aylin Paksoy özel hayatıyla gündemde.

Gözlerden uzak yaşayan güzel oyuncu Emre Tokcael ile hayatını birleştirdi.

Gemlik Kumla sahilde hazırlanan özel bir konseptli organizasyon ile dünya evine giren çiftin şahitliklerini oyuncu Duygu Üstünbaş ve ünlülerin menajeri Engin Esen yaptı.

Güzel oyuncu düğününden kareleri "İnanılmaz bir geceydi benim için, yanımda olan, olmak isteyip de olamayan herkese çokça sevgi. Hayat sizinle güzel!" notuyla paylaştı.







