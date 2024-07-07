MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kırmızı Oda'nın Narin'i Aylin Paksoy evlendi! Gelinliği dikkat çekti

Kırmızı Oda'nın Narin'i Aylin Paksoy evlendi! Gelinliği dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.07.2024 13:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinde Narin rolüyle tanınan Aylin Paksoy Emre Tokcael ile evlendi. Kumsal düğünü yapan güzel oyuncunun mutluluk pozlarına beğeni yağdı. Paksoy'ın gelinliği de sosyal medyada çok beğenildi.

Kırmızı Oda'nın Narin'i Aylin Paksoy evlendi! Gelinliği dikkat çekti

Şimdiye dek birçok reklam filminin yanı sıra geçtiğimiz sezon ‘Kırmızı Oda’ dizisinde canlandırdığı Narin karakteriyle hatıralara kazınan Aylin Paksoy özel hayatıyla gündemde.

Gözlerden uzak yaşayan güzel oyuncu Emre Tokcael ile hayatını birleştirdi.

sds

Gemlik Kumla sahilde hazırlanan özel bir konseptli organizasyon ile dünya evine giren çiftin şahitliklerini oyuncu Duygu Üstünbaş ve ünlülerin menajeri Engin Esen yaptı.

unlu-oyuncu-aylin-paksoy-evlendi-yKX5M

Güzel oyuncu düğününden kareleri "İnanılmaz bir geceydi benim için, yanımda olan, olmak isteyip de olamayan herkese çokça sevgi. Hayat sizinle güzel!" notuyla paylaştı.

unlu-oyuncu-aylin-paksoy-evlendi-yYInk

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkizi hakkında şaşırtan sözler! 'Benim hikayem...'İkizi hakkında şaşırtan sözler! 'Benim hikayem...'
Kızı 1 yaşında! Gösterişten uzak kutlamaKızı 1 yaşında! Gösterişten uzak kutlama
Sıla Doğu özel plakalı lüks jipiyle karakola geldi! Sosyal medyada gündemdeSıla Doğu özel plakalı lüks jipiyle karakola geldi! Sosyal medyada gündemde
Anahtar Kelimeler:
kırmızı oda
En Çok Okunan Haberler
Artık ev kadınları da emekli olabilecek!

Artık ev kadınları da emekli olabilecek!

Yer: Sivas! Köylüsü tarafından sırtından vurulup öldüresiye dövüldü: Şüphelilerden fazla ceza aldı

Yer: Sivas! Köylüsü tarafından sırtından vurulup öldüresiye dövüldü: Şüphelilerden fazla ceza aldı

''Pas yapmayı bile unuttuk''

''Pas yapmayı bile unuttuk''

''Utanmaz, şerefsiz hakem''

''Utanmaz, şerefsiz hakem''

İzmir sular altında kalabilir! "Ne ulaşım, ne koku, ne kirlilik..."

İzmir sular altında kalabilir! "Ne ulaşım, ne koku, ne kirlilik..."

Mevduat faizi baş döndürdü: Oranlar değişti, bankada parası olanları ilgilendiriyor!

Mevduat faizi baş döndürdü: Oranlar değişti, bankada parası olanları ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.