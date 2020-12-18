Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi yaşanmış hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü oyuncuların konuk olarak katıldığı dizideki hikayeler cuma gecelerini adeta abluka altına aldı. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan dizi bazı aşamalarda romandan ayrılıyor. Özellikle dizinin son bölümünde dahil olan Burcu Biricik’in canlandırdığı Boncuk karakteri kitapları okuyanları şaşırttı. İşte Boncuk’un gerçek hikayesi... Sizler için bu noktaları araştırdık.. İlk başlarda Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan Rezzan’ın hikayesi Boncuk zannedildi. Çünkü kitapta Boncuk adında bir karakter bulunmuyor. Rezzan karakteri iş yerinden bir çocuğun kendisine aşık olduğunu zanneden ve “paranoid bozukluk” nedeniyle doktordan yardım alan genç bir kadındır. Paranoid bozukluk temelde halüsinasyon ve sanrıların zaman içerisinde gerçeklerin yerini alması durumunu ifade ediyor.

Madalyonun İçi kitabında Rezzan’ın hikayesinin bir alt kısmında 156-158. bölümler arasında Boncuk’un hikayesi anlatılıyor. Rezzan seanstan çıktıktan sonra doktor hanımın odasına yeni bir kadın geliyor. Kitapta Boncuk kumral, uzun boylu, incecik ve güzel bir kadın olarak tasvir ediliyor. Kış günü olmasına rağmen incecik mavi bir pardesü ile doktor hanımın dikkatini çekiyor. Başında kocaman çiçekli ipek bir başörtüsü bulunuyor. Kitapta Boncuk’un adı Emine olarak veriliyor ve doktorun seansına erkek kardeşiyle birlikte geliyor. Emine yıllardır yurt dışında yaşayan ve 3 çocuğu olan bir kadındır. Emine, 3 yıl öncesinde kadar sıradan ve sakin bir hayatı olduğundan bahsederken kimsenin kendisini anlamamasından şikayet ediyor. Kulağına sesler geldiğinden söz eden Emine, kendisini isteyenlerin çok olduğunu ve onu başkasına vereceklerini doktor hanımına anlatmaya başlıyor. Hollanda’da yaşayan Emine ve eşi hiç arkadaşları dostları olmadığından bahsediyor. Doktor hanım Emine’ye bazı ilaçlar veriyor ve 1 ay sonrası için bir kez daha randevulaşıyorlar.