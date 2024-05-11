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  4. Kırmızılar içinde çok beğenilmişti! Demet Özdemir'in şıklığının bedeli dudak uçuklattı

Kırmızılar içinde çok beğenilmişti! Demet Özdemir'in şıklığının bedeli dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 09:22
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Son olarak başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Demet Özdemir başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sıkça adından söz ettiriyor. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü isim geçtiğimiz günlerde bir defileye katılmış ve kırmızılar içindeki hali çok beğenilmişti. Demet Özdemir'in şıklığının bedeli dudak uçuklattı.

Kırmızılar içinde çok beğenilmişti! Demet Özdemir'in şıklığının bedeli dudak uçuklattı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle olay oluyor.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir defileye katılmış ve tarzı ile çok beğenilmişti. Defile izlemeye kırmızılar içinde giden Özdemir takipçilerinden tam not almıştı.

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ŞIKLIĞININ BEDELİ...

Kırmızı mini elbisesi, kırmızı çorabı ve kırmızı ayakkabıları ile çok beğenilen Demet Özdemir'in şıklığının bedeli de ortaya çıktı.

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Güzel oyuncu elbisesi için tam tamına 40 bin TL, ayakkabıları içinse 35 bin TL ödemiş.

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Demet Özdemir sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu
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