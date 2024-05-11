Kırmızılar içinde çok beğenilmişti! Demet Özdemir'in şıklığının bedeli dudak uçuklattı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle olay oluyor.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir defileye katılmış ve tarzı ile çok beğenilmişti. Defile izlemeye kırmızılar içinde giden Özdemir takipçilerinden tam not almıştı.

ŞIKLIĞININ BEDELİ...

Kırmızı mini elbisesi, kırmızı çorabı ve kırmızı ayakkabıları ile çok beğenilen Demet Özdemir'in şıklığının bedeli de ortaya çıktı.

Güzel oyuncu elbisesi için tam tamına 40 bin TL, ayakkabıları içinse 35 bin TL ödemiş.