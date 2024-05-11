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Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Atatürk' sahnesi sosyal medyayı salladı! O anlara yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 07:32
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla çok beğenilen dizinin son bölümüne 'Atatürk' sahnesi damga vurdu. Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin o anlarına yorum yağdı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Atatürk' sahnesi sosyal medyayı salladı! O anlara yorum yağdı

Haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Kızılcık Şerbeti' her bölümüyle büyük ses getiriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle çok beğenilen diziye bu defa 'Atatürk' sahnesi damga vurdu.

Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin kanaldaki programı kapatılınca kocasının da başı olduğu Ünal Holding'te işe başladı. Kıvılcım'ın muhafazakar bazı kimselerle sürtüşmeleri de başlamış oldu.

SAHNE

Holding'teki odasını düzenleyen Kıvılcım'ın Atatürk portresi koyması bir şirket çalışanı tarafından "aksesuar" olarak nitelendirilirken, Kıvılcım verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

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Kıvılcım 'Aksesuar değil o. Her şirkette olması gereken bir portre. Ben buraya geçici geldim bir süre sonra çalışıp gideceğim ama o hep burada kalacak. Alışsanız iyi olur' dedi.

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O SAHNEYE YORUM YAĞDI

Dizideki o anlar kısa sürede gündem oldu. Kızılcık Şerbeti'ndeki bu sahneye 'Diziyi izlemiyorum ama sırf şu sahne için tebrikler', 'Kıvılcım'dan razıyım ben', 'Atatürk sahneleri kırmızı çizgimiz' gibi yorumlar yapıldı.

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Vitrin


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