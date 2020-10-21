Kırşehir patates üretiminde alternatif hale geliyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Nevşehir'de patates üretim alanlarının daralması nedeniyle üreticilerin tohumluk üretiminde Kırşehir'e yöneldiğini söyledi.

Nevşehir'e yakın Mucur ilçesindeki patates hasadı yapılan tarlalarda çiftçileri ziyaret eden Şahin, AA muhabirine Kırşehir'de 450 bin dekar alanda sulu tarım yapıldığını, özellikle şeker pancarı üretilen bölgelerde patatesin münavebeli ekimlerde alternatif ürün haline geldiğini ifade etti.

Nevşehir'de üretim alanları daralan çiftçilerin Mucur ilçesinin köylerine yönelmeye başladığını belirten Şahin, arazilerin kiralama usulüyle ekildiğini dile getirdi.

Kırşehir'in patates üretiminde alternatif il haline gelmeye başladığını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Üreticiler, Nevşehir'deki patates hastalığı ve karantina uygulamasından dolayı alternatif yer aradı. İlimizin de buna müsait bakir toprakları olduğu için şu anda Nevşehir'in ve Türkiye'nin en büyük patates firması ve tohumluk firması Kırşehir'de tohumluk ekiyor. İlimizde 10 bin dekar alanda ve 17 çeşidin üzerinde patates deneme ekimi yapılıyor. Bu manada ilimiz çiftçileri de alternatif ürünleri değerlendirmeye alarak tarlalarımız boş kalmadan şeker pancarına ve yem bitkilerine alternatif patates üretimi gerçekleştiriyor."