Kırşehir patates üretiminde alternatif hale geliyor

Patates üretiminin merkeze bağlı Ulupınar, Dedeli, Değirmenkaşı, Akçaağıl, Karaboğaz, Kesikköprü köyleri ile Mucur ilçesindeki Rişvan, Karakuyu, Yörücek köylerinde yoğunlaştığını aktaran Şahin, kısmen de Kaman ilçesi Demirli köyü, Akpınar ilçesi Köşker, Çiftlik Mehmet Ağa köylerinde üretim yapıldığını anlattı.

Kırşehir'deki arazilerde sağlıklı, kaliteli ve hastalıksız patates yetiştirildiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Üretim için genellikle Kızılırmak Nehri yakınlarında sulanabilen araziler tercih edilmektedir. İlimizde patates verimi dekara 3-4 ton arasında değişmektedir. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan patatesin yetiştirilmesi ilimizde yeni yeni gelişmektedir. Çiftçilerimizle bu konuda her türlü bilgiyi paylaşıyoruz. Çiftçilerimiz her türlü teknik bilgi için müdürlüğümüze başvurabilir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da çiftçilerimizin yanındayız. Biz patates üretiminin yaygınlaşmasını ve ekonomimize katkı sağlamasını istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda üretim alanının artmasını bekliyoruz."