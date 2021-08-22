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Kırşehir'de Afganistan uyruklu kişi tartıştığı Afgan kadını bıçakla öldürdü

22.08.2021 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Afganistan uyruklu kişi tartıştığı Afgan kadını bıçakla öldürdü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Afganistan uyruklu bir kadın, tartıştığı Afgan kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu Z.H. (30), Eski Atatürk Caddesi'ndeki ikameti önünde Afganistan uyruklu B.M.A. (30) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.M.A, Z.H'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Z.H'nin öldüğünü belirledi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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