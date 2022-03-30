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Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 zanlı tutuklandı

30.03.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 zanlı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, doktor ve sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde darbedilen Dr. Öğr. Üyesi Avşar Zerman ve sağlık çalışanlarının Ahi Polis Merkezi'ne şikayet başvurusu yapmalarının ardından gözaltına alınan M.E. ve Y.Ö'nün işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "Kamu görevlisine karşı yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken vefat eden bir hastanın yakınlarının saldırısı sonucu doktor ve sağlık çalışanları yaralanmıştı.

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Sabah
06:22
Öğle
12:52
İkindi
16:25
Akşam
19:13
Yatsı
20:32
Kırşehir ECZANELER
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