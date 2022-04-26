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Kırşehir'de istihdama katkı sağlayacak 21 fabrikanın inşaatı sürüyor

26.04.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de istihdama katkı sağlayacak 21 fabrikanın inşaatı sürüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de farklı sektörlerde istihdama katkı sağlayacak 21 fabrika inşaatının devam ettiği bildirildi.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, AA muhabirine, Kırşehir'in nüfusu ve yüzölçümü küçük olsa da başta tarım, hayvancılık, otomotiv sektörü ve jeotermal gibi farklı alanlarda avantajları bulunduğunu ifade etti.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde çeşitli sektörlerde yeni fabrikaların inşasının devam ettiğini belirten Öz, "Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başlanan ve bitmek üzere olan 21 fabrika inşaatı var. Ruhsatlandırma safhasında 6 fabrika bulunuyor. Bu fabrikaların bitmesiyle çok sayıda kişiye istihdam imkanı sağlanacak. Fabrikalarla mevcut üretim ve ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Öz, kentin konum olarak Türkiye'nin ortasında yer alması sayesinde yatırımcılara ulaşımda kolaylık sağladığına dikkati çekerek, "Bu nedenle hızlı tren ve rüzgar türbini yedek parçası imalatının da aralarında bulunduğu birçok sektörde, farklı iş alanlarında yeni fabrikalar kuruluyor." diye konuştu.

İnşaatı devam eden 4 fabrikanın sahiplerinin MÜSİAD üyesi olduğunu da bildiren Öz, "İkisi bu yıl bitecek, geri kalan ikisinin de 2023'te bitirilmesi planlanıyor. Biz de MÜSİAD olarak üretim ve ihracat alanında desteğimizi sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

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