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Kırşehir'in yöresel yemeği "ayva boranısı" coğrafi işaretle tescillendi

15.09.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'in yöresel yemeği "ayva boranısı" coğrafi işaretle tescillendi

KIRŞEHİR (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Kırşehir'in yöresel "ayva boranısı" yemeğini coğrafi işaret belgesiyle tescil etti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yöresel lezzeti ayva boranısına coğrafi işaret belgesi almak için oda olarak yaklaşık 6 ay önce müracaat yaptıklarını söyledi.

Yemeğin tarifi ve yöreye ait olduğuna yönelik kanıtları içeren başvurunun ardından yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlandığını belirten Yılmaz, daha önce de "çirleme" yemeğine coğrafi işaret aldıklarını hatırlattı.

Yılmaz, farklı kurumların girişimleriyle alınan coğrafi işaret belgeleriyle de kentin 5 yemek ve ürününün tecil edildiğini, 3 yemek için yaptıkları müracaatın işlemlerinin ise devam ettiğini aktardı.

Odanın stratejik planı kapsamında coğrafi işaret çalışmaları yaparak marka şehir oluşturmanın en önemli hedefleri olduğuna vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık tarihe ve kültüre ev sahipliği yapan Anadolu'nun kıymetli şehri Kırşehir, kendine has yöresel lezzetleri ile her daim dikkatleri üzerine çekmiştir. Kırşehir ayva boranısı yemeği et ile ayvanın bir arada kullanıldığı, kendine has lezzeti ile dikkati çeken önemli yöresel lezzetlerimizden biridir. Projemize katkı sunan, başvuru aşamasından dokümanın hazırlanmasına kadar emeği geçen takım arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

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