Kış hazırlıkları başlasın: Yeşil fasulyeli domates sos

Kışlık hazırlıkları yapacaklar için harika bir tarif geliyor, buyursunlar;

MALZEMELER

500 gram yeşil fasulye

1 kilogram turşuluk domates

1 baş sarımsak

6 adet acı süs biberi

1/4 demet maydanoz

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1.5 yemek kaşığı kaya tuzu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

PÜF NOKTASI

Kavanozun ağır kısmında bir parmak kadar boşluk bırakın.

YAPILIŞI

Fasulyeleri ayıklayıp küçük küçük doğrayın.

Bir tencereye alıp üzerine sıcak su ekleyin.

Yaklaşık 5-6 dakika haşlayın.

Haşlanan fasulyeleri soğuk suda şoklayın.

Haşlayıp suyunu süzdürdüğünüz taze fasulyeleri, kapağı sıkıca kapalı cam bir kavanoza alın.

Domates başta olmak üzere ayıklanmış sarımsak, acı süs biberleri, doğranmış maydanoz, üzüm sirkesi ve kaya tuzunu blenderda püre haline getirip fasulyelerin üzerine dökün.

Kapağını kapattığınız turşuyu sallayın ve sosla fasulyelerin karışmasını sağlayın.

Daha sonra kapağı açıp turşunun üstünde ince bir tabaka olacak şekilde zeytinyağı dökün ve yeniden kapağı sıkıca kapatıp güneş görmeyen bir yerde 1 hafta kadar saklayın.

Sonrasında yemeğe başlayıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

