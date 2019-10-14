Kış kabızlığına dikkat! Kabızlığa ne iyi gelir?

Günlük 20 – 30 dakika egzersiz yapılmasını, öğünlere mutlaka salataların dahil edilmesini, atıştırmalık olarak erik, dut, kayısı gibi kuru meyvelerle birlikte fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumların tercih edilmesini önerdi. Kışın kabızlığa iyi gelen meyve ve sebzeleri arasında ise, ıspanak, lahana, pırasa ve elmayı sıralayarak kabızlık şikayetinin kronikleşmesi durumunda altında yatan nedenin araştırılması için doktora başvurmalarını salık verdi.

Kışın neden daha fazla kabız olunduğu sorusuna fiziksel aktivitenin azalması, az su tüketimi, kış depresyonu ve meyve-sebze ağırlıklı beslenmenin azalmasını neden gösteren Dr. Sinan Akkurt, kabızlığın kronik hale gelmesi durumunda metabolik ve sindirim sistemi hastalıklarının, crohn, polip, hormonal dengesizlikler gibi problemlerin araştırılması gerektiğini kaydetti.

Giderek yaygınlaşan kış depresyonunun özellikle bu dönemde antidepresan kullanımını artırdığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, bazı antidepresanların da kabızlığı tetikleyebildiğini açıkladı. Öte yandan kış aylarında günlerin kısa olması nedeniyle beslenme düzeninin bozulup öğün atlanması ve bunun sonucunda karbonhidrat tüketme isteğinin artması nedeniyle bağırsak hareketlerinin ve metabolizmanın yavaşlayabildiğine işaret eden Dr. Akkurt, kabızlıkla mücadelede beslenmenin en önemli unsurların başında geldiğini ifade etti.