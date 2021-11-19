Kış turizm merkezi Erzurum, sağlıkta da yabancıların tercihi oldu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da nitelikli yatak kapasitesi, üst düzey teknolojik donanımlı yoğun bakım imkanları ve tek kişilik odalarıyla öne çıkan şehir hastanesi, tecrübeli akademik kadrosu, teknolojik imkanları ve konforlu hizmetiyle yurt dışından gelen hastalara da şifa kaynağı oluyor.

Dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden olan Erzurum'da 2 yıl önce fiziki altyapısı ve yüksek teknolojiyle donatılarak hasta kabulüne başlayan yaklaşık 1500 yatak kapasiteli şehir hastanesi, açıldığından bugüne Azerbaycan, Nahçıvan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye, Kenya gibi çeşitli ülkelerden gelen binlerce yabancı hastaya hizmet verdi.

Muayene ve tedavi sonrası takip için yurt dışı hasta birimine gelen yabancı hasta ve yakınları, burada Arapça, Farsça, İngilizce bilen görevli personelce karşılanıyor.

Hastalar ise hastane yönetimi ve personelin ilgi ve alakalarının yanı sıra aldıkları hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.

- Hastane bahçesinde kentin turistik mekanları da tanıtılıyor

Öte yandan hastane yönetimince kampüs bahçesinde konuşlandırılan yönlendirme tabelalarıyla da şehrin Palandöken Kayak Merkezi, Tortum Şelalesi, Çifte Minareli Medrese ve Narman Peri Bacaları gibi tarihi ve turistik mekanları tanıtılarak kent turizmine katkı sağlanıyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Yurt Dışı Hasta Birimi, 2019 yılında yaklaşık 2 bin, 2020'de 400, bu yılın ilk 10 ayında ise 1000 hasta olmak üzere son 3 yılda 3 binden fazla yabancıya hizmet verdi.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, AA muhabirine, yurt dışı hasta biriminde hizmetlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında da devam ettiğini söyledi.

Hastaneye çeşitli ülkelerin yanı sıra ağırlıkla Azerbaycan ve Nahçıvan'dan hastaların geldiğini anlatan Tör, "Genelde endokrin, onkoloji, kalp damar cerrahi, üroloji, onkolojik cerrahi, robotik cerrahi ve prostat operasyonları için başvurular oluyor. Hastane olarak bu hizmeti verdiğimiz için mutluyuz, gerçekten hastalar da hizmetten memnun." dedi.

Tör, hastalara kentin tarihi ve turistik yerlerine yönelik bilgilendirme de yaptıklarını belirterek, son aylarda yurt dışından hastaneye başvuru taleplerinin arttığını dile getirdi.

- "Gelenler memnun ayrılıyor"

Kentin ve sağlık turizmine katkı sunmak için çalıştıklarını aktaran Tör, şunları kaydetti:

"Ekibimiz ve hastane imkanlarımız çok iyi. Hastalar önceden buraya gelenlerden bilgi alıp geliyor. Buraya gelenler memnun ayrıldıkları için hastaların tercihi de burası oluyor. Hastanenin kampüs bahçesinde şehrin kültür ve turizmine katkı sağlamak amacıyla tanıtıcı tabelalar konuşlandırıldı. Bunu sağlık turizmine yönelik ve hafıza oluşturmak için yaptık. Erzurum'a diğer şehir ve ülkelerden gelen hastalarımız bahçede vakit geçirirken kentin tarihi ve turistik mekanlarını büyük tabelalarda görme ve öğrenme imkanı buluyor."

Nahçıvanlı hastalardan Nurlane Memmedova ise hastane personeli ve hekimler tarafından güler yüzle karşılandıklarını anlatarak, "Hizmetlerden çok memnunuz, biz kardeşiz, bir milletiz. Bundan dolayı şehir hastanesini tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hastanede tedavi gören Nahçıvanlı Fatma Nuriyeva da şehir hastanesinin adının ülkelerinde çok iyi anlatıldığını belirterek, "Burada bize çok özen gösteriyorlar, hastane hizmet ve imkanlarından çok memnunuz. Buradaki doktorların çok iyi olduğunu öğrendik ve tavsiye üzerine ilk defa Erzurum Şehir Hastanesi'ne geldik, hizmetten çok memnun kaldık." dedi.

