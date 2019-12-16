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Kısa kadınlarla uzun erkeklerin daha mutlu olmasının sebepleri!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Araştırmalar, boyu boyuna uygun olsun deyimini çürüttü. Aralarında aşırı boy farkı olan çiftler daha mutlu. İşte detaylar...

Kısa kadınlarla uzun erkeklerin daha mutlu olmasının sebepleri!

Pek çok konuda olduğu gibi çiftlerin mutluluğu hakkında da araştırmalar yapılıyor. Kadınların uzun boylu erkekleri tercih ettiğini gösteren bir araştırma daha önce yayınlanmıştı. Ancak çok uzun boylu erkeklerin kısa boylu kadınlarla birlikte olmaları eleştiriliyor. Fiziksel görüntüleri itibarıyla eleştirilen birçok çift kendi ilişkileri içerisinde gayet mutlu. Yapılan bir araştırmayla da bu durum ispatlandı. İşte detaylar...

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Kitae Sohn, tarafından yapılan yapılan araştırmaya göre kısa boylu kadınlar ile uzun boylu erkeklerin evlilikleri daha mutlu oluyor. Sohn bunun çeşitli nedenleri olduğunu dile getiriyor. Bu nedenlerden biri ise evrim. Araştırmacı Sohn bu durumu şöyle açıklıyor;

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“Kadınların uzun boylu erkekleri evrimsel nedenlerle çekici buluyor. Tabii ki evrimsel sebepler bir kadının uzun boylu bir erkekle olması için yeterli değil. Ancak benim çalışmamda bir çift arasındaki boy farkının arttıkça çiftlerin daha mutlu olduğu ispatlandı.”

7 BİN 850 KADININ VERİLERİ İNCELENDİ

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Kitae Sohn, bu araştırma için yaklaşık 7 bin 850 kadının verilerini inceledi ve analiz etti. Analizlerinde kadınların uzun boylu erkekleri tercih etmesinin sebeplerinden birinin de onları korumacı bulmaları olduğuna rastlandı. Aynı zamanda daha uzun boylu -yapılı- erkeklerin daha güçlü olduğu ve kadınların daha fazla ilgisini çekeceği düşüncesi de var. Bunu yanı sıra uzun boylu erkeklerin daha zeki olduğu ve daha iyi bir kariyeri olduğu da düşünülüyor.

BU DURUM EVLİLİĞİN İLK 18 YILINI ETKİLİYOR

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Ancak bu durum evliliklerin yalnızca ilk 18 yılına etki ediyor. 18 yıl sonra ise bu çekicilik ortadan kayboluyor. Yine de yapılan araştırmaya göre uzun boylu erkeklerle birlikte olan kadınlar çok daha mutlu. Çünkü kendilerini güvende hissediyorlar ve evrimsel olarak da eşlerine doğru çekiliyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
uzun boylu erkekler ilişkiler aşk kadın-erkek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
benim gibi kısa boylularda,ortada sinek gibi dolansın
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