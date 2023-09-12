Kısa şortla sahneye çıkmıştı! Mahsun Kırmızıgül'den o görüntülere cevap geldi "Saygısızlık yapmadım"

Mahsun Kırmızıgül geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sahnede şort ve ceket giydiği görüntülerle konuşulmaya devam ediyor. Görüntülerin ardından büyük tepki çeken Kırmızıgül duruma açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mahsun Kırmızıgül Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, konser görüntüleri nedeniyle izleyicilerinden özür diledi.

Şort ve ceket giydiği görülen Kırmızıgül için 'Seyircisine saygısı yok' yorumları yapılmıştı.

"SEYİRCİ GERİ ÇIKMAM İÇİN ORTALIĞI YIKTI"

Yurt içi turnelerinin dışında Avrupa turnesine de başlayan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada gündem olan görüntüler için kendini açıklamak zorunda hissettiğini söyledi.

Ünlü türkücü yaşanan bu durum için bir açıklamada bulundu. Kırmızıgül paylaşımında "Konserden 10 dakika sonra arka kapıdan çıkarken dinleyiciler geri çıkmam için ortalığı yıktı. Ceketi son anda giyerek sahneye çıkmak zorunda kaldım, dinleyicilerden de giydiğim kıyafetimden dolayı özür diledim. Sanat hayatım boyunca bir kez olsun saygısızlık yapmadım" dedi.

'İDDİA EDİYORUM BENİM KADAR...'

Kırmızıgül Instagram hesabından yaptığı paylaşımına 'Sosyal medyada yaklaşık bir ay önce sahnede şort giymemle ilgili şimdilerde eleştiriler yapılıyor. Olay şöyle oldu. Bodrum Günay sahnesinde program bitince sahneden indim ve üstümdeki sahne kostümlerimi günlük giydiğim kıyafetlerle değiştirdim. Yaklaşık 8-10 dakika sonra kulisin arka kapısından çıkarken, mekanı hınca hınç dolduran değerli dinleyicilerim bir daha çıkmam için ortalığı adeta yıktığını gördüm. Seyircinin beni tekrar sahneye çağırdığını duyar duymaz, üstüme bir ceketi son anda giyerek tekrar sahneye çıkmak zorunda kaldım. Dinleyicilerden de giydiğim kıyafetimden dolayı özür diledim.. Şunu bilmenizi istiyorum. Ben dinleyenlerime, beni seven canlarıma sanat hayatım boyunca bir kez olsun saygısızlık yapmadım. İddia ediyorum benim kadar dinleyicilerine daha saygılı bir sanatçı yok bu alemde. Buda böyle biline.' diyerek devam etti.



