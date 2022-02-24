Kısa sürede hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır boşnak mantısı tarifi

Ülkemizde mantıların pek çok çeşidi bulunuyor. Bunlardan birisi de Boşnak mantısı. Bu mantı çıtır çıtır hamuruyla damaklarda muhteşem bir tat bırakıyor. Hem börek hem yoğurtlu mantı olarak servis edilebilen enfes bir lezzete sahip. Kendine özgü birçok çeşidi bulunan bu mantının en çok kıymalı olanı tercih ediliyor. Peki bu mantı nasıl bu kadar lezzetli yapılabiliyor? İşte size ayrıntılı olarak Boşnak mantısı tarifi!

BOŞNAK MANTISI TARİFİ

HAMURU İÇİN

2.5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN

300 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım tatlı kaşığı nane

YUFKAYI YAĞLAMAK İÇİN

Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

SERVİSİ İÇİN

2 su bardağı yoğurt

İsteğe bağlı iki diş sarımsak

3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

HAZIRLANIŞI

İlk olarak unu eleyin.

Elenmiş unun üzerine su, tuz ve zeytinyağını ekleyerek iyice yoğurun.

Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamuru yoğurmaya devam edin.

Hamurun üstünü örterek yarım saat kadar dinlendirin.

Ayrı bir kapta ince ince doğradığınız soğanı, kıymayı, tuzu ve karabiberi karıştırarak hafifçe pişirin.

Dinlenen hamuru yumurta büyüklüğünde toplara bölün.

Topları unlayarak 30 cm çapında açın.

Açtığınız yufkaların üzerine yağ sürüp üst üste dizin.

Hamuru normal mantı tariflerindeki gibi kare şeklinde kesin.

Böldüğünüz hamurun tam ortasına kıymalı harcı yerleştirin ve uçlardan tutarak açılmayacak şekilde kapatın.

Bu şekilde kapattığınız tüm mantıları hafif yağladığınız tepsiye aralarında boşluk olmadan dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin.

Üzeri kızarmaya başlayan mantıları fırından çıkarın.

Sosunu hazırlamaya geçin.

Yoğurdu iyice çırpın.

Eğer sarımsaklı seviyorsanız ezilmiş sarımsakları yoğurda ilave edin.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin.

Eriyen tereyağının üzerine pul biberi ve naneyi ekleyin.

Mantıyı tabaklara ayırın ve üzerine önce yoğurdu, sonra yağlı sosu gezdirin.

Afiyet olsun!



