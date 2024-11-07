"Kişi başı 2000-3000 TL" demişti! Somer Sivrioğlu fiyatların neden fazla olduğunu tek tek açıkladı... Lahmacun örneği

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna katıldıkları Az Önce Konuştum programında söyledikleriyle gündeme geldi.

Candaş Tolga Işık restoranları olan şeflere "Nedir oradaki kriter yani lezzet fiyat hizmet üçlüsünde oradaki denge nasıl kurulur?" dedi.

Somer Şef bu soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Bir kere yemeğin içine giren fiyatlandırmanın içine giren bütün öğeleri çok iyi bilmek lazım. Çok fazla detaya girmeden anlatmaya çalışacağım, herkes diyor ki etin kilosu bu kadar siz onu alıyorsunuz 3 katına 4 katını satıyorsunuz aradaki % 75 ne peki? en ucuzundan % 25'ten düşünelim personelin %33, %35 olması lazım ki bu her şeyini tam olarak ödeyebilesin. Kira zaten %10-12 onları topla, 75'e geliyor daha pek çok şeyi var... Kâr marjı %25 kalıyor."

LAHMACUN ÖRNEĞİ

Somer Şef devamında ise "Restorancılık işi çok kârlı bir iş değil nedense Türkiye'de son zamanlarda tüm pahalılık restoranlar üzerine yüklendi. Çok basit bir matematiği var. % 10 kâr marjı olan bu kadar riskli bir işte bunun üzerindeyse zaten bu çıkar yani bir sektörü fiyatlandırma politikasının tek bir yerin lahmacun fiyatından Bodrum'un lahmacun fiyatından belirlenmesi kadar saçma bir şey yok. O kadar çok bunun içinde var ki başka olaylar..." dedi.

Mehmet Şef ise "Gitmesinler her yerin fiyatı alınabiliyor" ifadelerini kullandı.