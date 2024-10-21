Somer Şef İstanbul'daki restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı! Hülya Avşar "Asgari ücretle çalışanlar gelemez" deyince...

Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan MasterChef'in jürisi Somer Sivrioğlu açıklamalarıyla dikkat çekti. Özel hayatından mesleğine her konuda samimi olan Somer Şef İstanbul'daki restoranındaki fiyatlardan da bahsetti.

Hülya Avşar konuşmasında "Şunu sormak istiyorum mesela diyelim ki orta tabaka değil de hani onun biraz daha altında geliri olan asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler" dedi.

Somer Şef ise bu duruma itiraz ederek "Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalışım öyle lüks denilecek bir restoran değil ama tabii ki kişi başı 2000-3000 TL tutar" dedi.

Hülya Avşar ise "Yani asgari ücret için değil" dedi ve ekledi: Onun üstünde olan insanlara göre de ucuzsun belki...

Somer şef ise yanıt olarak "Özellikle öyle yapmak istedik çok pahalı olsun istemedik" dedi.

BODRUM FİYATLARI AÇIKLAMASI

Hülya Avşar sektörde işi fırsatçılığa dökenler olduğunu söyleyerek "Nasıl olsa parası olan geliyor buraya 3 değil de onu 5 yapalım falan diyenler çok mu piyasada?" diye sordu. Somer Sivrioğlu ise "Bodrum'da falan çok oluyor bu niye oluyor çünkü Bodrum'da nedense şöyle bir şey var, biliyorsunuz Bodrum'un birimi lahmacundan, bu sene kaç para olacak ama giderler Maça Kızı'nın lahmacun fiyatını alırlar şimdi Maça Kızı çok özel bir yer yani Türkiye'de iki tane 3 tane olan yerlerden bir tanesi. Şimdi oranın fiyatıyla endeksleyemezsin" ifadelerini kullandı.