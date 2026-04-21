Kışın ürettiği bilikleri satarak, para kazanıyor: Tanesi 20 lira

Malatya'da 3 çocuk annesi kadın, yaklaşık 10 yıldır geleneksel bilik ekmeği ile aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yeşilyurt İlçesi’nde yaşayan Hatice Koç Tecde Mahallesi’nde kendi imkanlarıyla kurduğu küçük işletmede üretim yaparak aile ekonomisine katkı sunuyor.

'BİLİK' NE ANLAMA GELİYOR?

Bilik ekmeğinin geçmişinin oldukça eskiye dayandığını belirten Koç, "Bilik ekmeği, Tecde başta olmak üzere Yeşilyurt, Gündüzbey ve çevresinde eskiden imece usulüyle yapılırdı. Komşular toplanır, tandırlarda kışlık ekmeklerini hazırlarlardı. ‘Bilik’ kelimesi de küçük ekmek anlamına geliyor" dedi.

"ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUM"

Yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Koç, "Ben 50 yaşındayım. Bu işi hem bir meslek olarak görüyorum hem de aile ekonomisine katkı sağlamak için yapıyorum. Eşime destek oluyorum. Çocuklarımı okuttum, evlendirdim, halen de üretmeye devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"TERCİH SEBEBİ KATKISIZ OLMASI"

Bilik ekmeğinin tamamen doğal ürünlerle hazırlandığını söyleyen Koç, "Ekmeğimizin içerisinde zeytinyağı, ayçiçek yağı, tereyağı, yumurta, süt, haşhaş ve susam var. Katkı maddesi yok. Bu yüzden çok tercih ediliyor. Lezzeti de oldukça beğeniliyor" ifadelerini kullandı.

Talebe yetişmekte zorlandığını belirten Koç, haftada iki gün üretim yaptığını kaydederek, "Sabah erken saatlerde üretime başlıyorum. Saat 08.00’den itibaren müşteriler gelmeye başlıyor. Yapsam her gün satar ama gücüm nispetinde haftada iki gün yapabiliyorum" dedi.

TANESİ 20 TL’DEN SATILIYOR

Ürünlerini kendi dükkânında, küçük marketlerde ve sipariş üzerine sattığını belirten Koç, bilik ekmeğinin tanesini 20 TL’den satışa sunduğunu söyledi. Yaz aylarında pestil ve benzeri ürünler de yaptığını aktaran Koç, "Bu iş sezonluk. Yazın farklı ürünler yapıyoruz, kışın ise bilik ekmeğine yöneliyoruz. Bu işi gücüm yettiği sürece devam ettirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Gençlerin bu tür geleneksel mesleklere yeterince ilgi göstermediğini de dile getiren Koç, "Keşke yeni nesil de bu işi sahiplenip devam ettirse. Ama şimdilik bizler yapmaya devam ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

