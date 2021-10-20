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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "unutulma hakkına" ilişkin rehber hazırladı

20.10.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rehberde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalardaki sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alınacak kriterler açıklandı - İndeksten çıkarılmaya ilişkin başvuruların öncelikli veri sorumlularına yapılacağı belirtilen rehberde, bu talebe cevap verilmemesi ya da istemin reddedilmesi halinde kuruma başvuru yapılabileceği aktarıldı

KEMAL KARADAĞ - Kişisel Verileri Koruma Kurumu, dijital mecralarda kişilere, kendilerine ilişkin yayımlanmış bilgileri sildirebilme imkanı veren "unutulma hakkına" ilişkin rehber hazırladı.

"Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi" başlıklı rehberde, ulusal ve uluslararası hukuktaki yerine yer verilen unutulma hakkına ilişkin hak arama yöntemleri de aktarıldı.

Rehberde, kişilerin verilerinin yayımlanan kaynaklardan silinmesine yönelik taleplerinin Anayasa'nın 20. maddesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ele alındığı belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, "unutulma hakkına" yönelik kararının hatırlatıldığı rehberde, Kurulun kişilerin adı ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alacağı kriterlere yer verildi.

Rehberde, bu kriterler şöyle sıralandı:

"İlgili kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması, arama sonuçlarının öznesinin çocuk olması, bilginin içeriğinin doğruluğu, bilginin kişinin çalışma hayatı ile ilgisi, bilginin ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliğine sahip olması, bilginin özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıması, bilginin güncelliği, bilginin kişi hakkında ön yargıya sebep olması, bilginin kişi açısından risk doğurması, bilginin kişinin kendisi tarafından yayınlanma durumu, içeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri kapsaması, bilgilerin yayınlanmasında yasal zorunluluk olması, bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olması."

Kriterlerin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca değerlendirmede öncelikli dikkate alınacağı bildirilen rehberde, ihtiyaç halinde de bu kriterlerin güncellenebileceği vurgulandı.

- Başvuru nasıl yapılacak?

Rehberde, unutulma hakkı çerçevesinde ilgili kişilerin kurula şikayette bulunmadan önce veri sorumlularına başvurmalarının zorunlu olduğuna işaret edildi.

Veri sorumlusu arama motorlarınca başvurunun reddedilmesi ya da isteme yanıt verilmemesi halinde kurula şikayette bulunulabileceği ifade edilen rehberde, başvurulara ilişkin şemalara da yer verildi.

Rehber, Kurumun internet sitesinden yayımlandı.

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