Kısıtlamalar sona erince Adanalılar, şırdancılara koştu! Restorant sahipleri yetişmekte zorlandı

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayımlanan genelge ile 1 Temmuz itibarıyla kafe ve restoranlarda masa servisine yönelik saat kısıtlaması da kaldırıldı. Adanalılar ise gece yemenin zevkli olduğunu belirttikleri şırdan için restoranları doldurdu. Tezgah başında başında yemek için geç saatte şırdancılara gelenler, gece yarısı yemeyi özlediklerini söyledi.

Tezgah başında şırdan yemeyi çok özlediklerini belirten Gökhan Kaya (30), kısıtlamalar kalkınca önce eğlence mekanına gittiklerini ardından şırdancıya geldiklerini söyledi.

“ÖZLEM GİDERİYORUZ”

Akşamları dışarı çıkmaya uzun süredir hasret kaldıklarını kaydeden Ayça Kaya, "Hem dışarı çıkabiliyor olmanın mutluluğu hem de mekanlar açıldı, diye eğlenmenin arkasından Adana'nın geleneksel yiyeceği olan şırdan yemenin mutluluğu ile karnımızı doyuruyoruz. Çok özlemiştik gerçekten ve şu an özlem gidiyoruz" dedi.

Gece şırdan yemeyi özlediğini anlatan Serdar Çeliker (24), "Adana'da olmazsa olmazımız, her gece yediğimiz lezzet şırdan. Çok özledik. Kısıtlama sürecinde eve paket söylüyorduk ama tezgah başında yemek başka bir ayrıcalık. Gecenin bir yarısı şırdana geldik" diye konuştu.

HALI SAHA SONRASI ŞIRDAN

Arkadaşlarıyla halı saha maçının ardından şırdan yemeye geldiklerini aktaran Harun Sofi (23), "Pandemi sürecinde evimize söylüyorduk ama çok şükür pandemi kısıtlamaları bitti. Adana klasiği; halı saha maçının ardından arkadaşlarla şırdan yemeye geldik. En son da pandemi sürecinden önce gelmiştik. Pandemi sürecinden sonra hiç gelemez olduk. Kısıtlamanın kalmasının ardından şırdancıya gelmemiz şarttı çünkü çok özledik" dedi.

“ŞIRDAN YETİŞTİREMİYORUZ”

Şırdan ustası Kadir Çıray da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından mutlu olduklarını söyledi. Müşterilere hizmet verdikleri için sevinçli olduklarını dile getiren Çıray, işlerin gece saatinde çok yoğun olduğunu, şırdan yetiştiremediklerini söyledi.

(DHA)



