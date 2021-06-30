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‘Avokadodan çorba olur mu?’ demeyin! Lezzetiyle hayran bırakıyor

30.06.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Besleyici, zengin ve kremsi bir avokado herhangi bir yemeği gerçek bir gurme deneyimine dönüştürebilecek benzersiz bir tattır. Uzun zaman sadece bir Meksika meyvesi olarak kabul edilen avokado, son yıllarda dünyanın her yerinde kullanılmaya başlandı. Sizler için avokado çorbası tarifi hazırladık. Önyargılarınızı bir kenara bırakın ve damağınızın bu lezzeti deneyimlerinize izin verin.

‘Avokadodan çorba olur mu?’ demeyin! Lezzetiyle hayran bırakıyor

Avokado aslında hem tuzlu hem de tatlı tüm yemeklerle birlikte kullanılabilecek nötr bir malzemedir. Avokado sosu ve salatası hepimizin iyi bildiği bir şeydir. Peki ya diğer sıra dışı bir tarife ne dersiniz?

KREMALI AVOKADO ÇORBASI MALZEMELERİ

  • 2 adet kabak
  • 1 adet olgun avokado
  • 2 adet soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 800 ml. tavuk veya sebze suyu
  • 50 gram tereyağı
  • 200 gram krema
  • 1/4 limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

YAPIMI

  • Soğanları ve sarımsağı soyun, ince ince doğrayın ve bir tavada tereyağında kızartın.
  • Kabakları yıkayın, soyun ve dilimleyin. Kızartma tavasına kabak ekleyin. Sık sık karıştırarak 5 dakika boyunca pişirin.
  • Kabak ve soğanlardan oluşan tavaya sebze suyunu ekleyin. Kaynaması için altını açın ve kaynadıktan sonra ısıyı azaltın. Sebzeler yumuşayana kadar kapağı kapalı olarak pişirin. Tatmak için tuz serpin. Biraz soğumaya bırakın.
  • Avokadoyu soyup çekirdeklerini çıkartın ve üzerine limon suyu sıkın. Avokadoyu mutfak robotunda veya blenderda püre haline getirin, tuz ve karabiberle tatlandırın ve buzdolabına koyun.
  • Soğuyan kabakların içine kremayı ekleyin ve çok düşük ateşte ısıtın, ancak karışımın kaynamasına izin vermeyin.
  • Ateşten alın, ezilmiş avokadoyu ekleyin ve tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar bir karıştırıcıda karıştırın. Çorbanızı yeşilliklerle süsleyin.
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