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KISMET 10. BÖLÜM İZLE! Kısmet yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 9. bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

25.08.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmet dizisi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın başrolde olduğu dizinin yönetmenliğini Semih Bağcı yapıyor. Fox TV'de ekrana gelecek olan dizinin günü ve yayın saati de merak edildi. Peki, Kısmet yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Kısmet 9. bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

Kısmet 8. bölüm ve 9. bölüm izle ekranları kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Doğan ve Melike'nin hikayesinin anlatıldığı komedi dizisi Kısmet, ilk günden itibaren ilgiyle takip ediliyor. İşte Kısmet yei bölüm ve son bölüm özeti...

KISMET 10. BÖLÜM İZLE!

Reis, Doğan, Taner ve Osman; Efe'yi kurtarmaya giderler. Doğan mafya konseyine hukuk danışmanı olur ama toplantıdan İstanbul'un Sefiri olarak çıkar. Ceylan, Sema ve Nilüfer çeyiz alışverişine çıkarlar. Doğan'la Melike listede kalan son şeyi yapmak için buluşurlar. Sonra... Sonra da son olur ama sanılanın aksine kimseye mutluluk kısmet olmaz.

KISMET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Fox TV'nin sevilen dizisi Kısmet bu akşam izleyiciyle buluşacak. 10. bölümü ile ekrana gelecek olan Kısmet, saat 20.00'de başlayacak.

KISMET 9. BÖLÜM ÖZETİ

Kısmet Apartmanı sakinleri Taner'le Roza'nın evlenebilmesi için seferber olur. Taner, Roza'nın artık daha fazla ağlamaması için Ukrayna'daki akrabalarını getirtme planları yapar. Melike kendine bir iş kurmaya karar verir. Doğan'la Melike öpüşmeleri hakkında nihayet yüzleşirler. Taner, Efe'nin iki saatliğine de olsa babasını görmesini sağlar. Ancak sonuçlar hiç de tahmin ettiği gibi olmayacaktir. Efe'nin geri dönmemesi tüm Kısmet Apartmanı’nda büyük bir kaosa sebebiyet verir.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi(Yerli Sinema)
01:30 Ruhun Duymaz
04:00 Aşk Yeniden
06:00 Yaz Şarkısı

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