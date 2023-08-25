KISMET 10. BÖLÜM İZLE! Kısmet yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 9. bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

Kısmet 8. bölüm ve 9. bölüm izle ekranları kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Doğan ve Melike'nin hikayesinin anlatıldığı komedi dizisi Kısmet, ilk günden itibaren ilgiyle takip ediliyor. İşte Kısmet yei bölüm ve son bölüm özeti...

KISMET 10. BÖLÜM İZLE!

Reis, Doğan, Taner ve Osman; Efe'yi kurtarmaya giderler. Doğan mafya konseyine hukuk danışmanı olur ama toplantıdan İstanbul'un Sefiri olarak çıkar. Ceylan, Sema ve Nilüfer çeyiz alışverişine çıkarlar. Doğan'la Melike listede kalan son şeyi yapmak için buluşurlar. Sonra... Sonra da son olur ama sanılanın aksine kimseye mutluluk kısmet olmaz.

KISMET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Fox TV'nin sevilen dizisi Kısmet bu akşam izleyiciyle buluşacak. 10. bölümü ile ekrana gelecek olan Kısmet, saat 20.00'de başlayacak.

KISMET 9. BÖLÜM ÖZETİ

Kısmet Apartmanı sakinleri Taner'le Roza'nın evlenebilmesi için seferber olur. Taner, Roza'nın artık daha fazla ağlamaması için Ukrayna'daki akrabalarını getirtme planları yapar. Melike kendine bir iş kurmaya karar verir. Doğan'la Melike öpüşmeleri hakkında nihayet yüzleşirler. Taner, Efe'nin iki saatliğine de olsa babasını görmesini sağlar. Ancak sonuçlar hiç de tahmin ettiği gibi olmayacaktir. Efe'nin geri dönmemesi tüm Kısmet Apartmanı’nda büyük bir kaosa sebebiyet verir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi(Yerli Sinema)

01:30 Ruhun Duymaz

04:00 Aşk Yeniden

06:00 Yaz Şarkısı



