Kısmet'in Melike’si Özge Özacar sütyensiz pozuyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Oyuncuları arasında Cem Gelinoğlu, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur gibi isimlerin yer aldığı Kısmet dizisinde Melike karakterine Özge Özacar hayat veriyor. Düzgün fiziği ile büyük beğeni toplayan Özacar sütyensiz pozlarıyla nefes kesti.

28 yaşındaki ünlü ismin dekolteli paylaşımın adeta beğeni ve yorum yağdı. Özacar’ın pozlarını beğenenler arasında Aslıhan Malbora ve Aslı Sümen de yer aldı.

Özge Özacar’ın takipçileri "Sen başka bir detaysın", "Güzelliğinin sırrı ne", "Güzellik", "Yok böyle bir güzellik" yorumlarında bulundu.

Oyunculuk yaşamına Tatlı Küçük Yalancılar ile başlayan Özacar'ın rol aldığı yapımlar arasında Lise Devriyesi, Sevgili Geçmiş ve Kefaret'te bulunuyor.

Ünlü isim Baba dizisinde Cansu karakterini canlandırmış ve büyük beğeni toplamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.



