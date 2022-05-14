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Kısmetse Olur Ayça yıllar sonra itiraf etti! Program bitti konuşabilirim dedi: "Yaşadığım aşklar sahteydi"

14.05.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem televizyon ekranlarında çokça izlenen programlardan olan Kısmetse Olur'un Ayça'sı Ayça Ekin Beğen, yıllar sonra çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Fenomen isim, program ile ilgili bilinmeyenleri anlatırken, yaşadığı aşkların gerçek olup olmadığından da bahsetti.

Kısmetse Olur Ayça yıllar sonra itiraf etti! Program bitti konuşabilirim dedi: "Yaşadığım aşklar sahteydi"

Kısmetse Olur programında yarışan isimlerden olan Ayça Ekin Beğen, YouTube'da yer alan 'Gıybet Mi?' kanalının programına konuk oldu. Beğen, programda yaşanan ve bilinmeyenleri anlatarak önemli bir itirafta bulundu. Fenomen isim, yaşadığı aşklardan yalnızca birinin gerçek olduğunu da açıkladı.

KISMETSE OLUR AYÇA YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ!

Ayça Ekin Beğen, sorulan soruları yıllar sonra samimiyetle yanıtladı. Ünlü ismin "Kısmetse Olur'a neden katıldın?' sorusuna karşılık "Benim bir ilişkim vardı, ona inat o programa girdim ve beni ilk gün o otele bıraktı." yanıtını vermesi dikkat çekti.

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Ancak eski sevgilisi sayesinde şimdiki Ayça olduğunu söyleyen Ayça Beğen, Kısmetse Olur programında yaşadığı ilişkilerden de bahsetti.

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"İKİNCİ İLİŞKİM YAPIMIN İSTEMESİYLE OLDU"

Beğen, programda yaşadığı ilişkiler hakkında önemli bir itirafta da bulunarak "İkinci ilişkim yapımın istemesiyle oldu" dedi. "Üçü de gerçek miydi?" sorusuna karşılık "Bence ilk ikisi gerçek değildi" yanıtını veren Ayça Beğen, "Çünkü o program bitti, ben elendim, biz iki sene aşkı yaşamaya devam ettik" dedi.

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Televizyon programıyla bir dönem sıkça gündeme gelen isim "O zaman programda senin aşık olduğun 1 kişi mi oldu?" sorusuna "Evet onu da yaşadım zaten, eğer gerçek olamasaydı programla birlikte biz de biterdik" dedi.

"YAPIM EKİBİ AŞKI BİLİYORDU ANCAK GİZLEDİK"

Ayrıca gerçekten aşık olduğu süreçte ekibin aşkı bildiğini ancak yayında bunu göstermediklerini söyleyen Beğen, aşk konusunun program gereği sonradan açılması gerektiğini anlattı.

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"YAPIMI DİNLEMEZSENİZ ELENİRSİNİZ"

Sonrasında ilan edildiğini ve yollardaki afişlere de resimlerinin konulduğunu söyleyen Ayça Beğen, "Yapımı dinlemezseniz elenirseniz" itirafıyla şaşırttı.

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"PROGRAM BİTTİ, KONUŞABİLİRİM"

Bu konuları kimsenin bilmediğini söyleyen fenomen isim, "Program bitti, konuşabilirim" ifadesini kullandı.

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