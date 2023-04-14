Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu gelinlik giydi, sosyal medya yıkıldı! Cansel ve Oğulcan evlendi mi?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur yarışmacılarından Cansel'in gelinlikli paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı. Programı takip edenler Cansel ve Oğulcan evlendi mi? diye merak etmeye başladılar.

Programın favori gelin adayı Cansel Ayanoğlu gelinlik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşırken damat adayı Oğulcan Yılmaz ise damatlıklı pozlarını paylaştı.

İkilinin bu pozları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyada çiftin fotoğrafları paylaşılarak; 'Evlendiler mi?', 'Ne zaman evlenecekler?', 'Kısmetse Olur bitiyor mu?' gibi yorumlar yapıldı.

Kısmetse Olur programının ilk sezonu Batuhan ve Nur çiftinin evlenmesiyle sona ermişti. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün bu sezonunda da Cansel ve Oğulcan'ın evlenmesi bekleniyor. Cansel ve Oğulcan çiftinin düğünü olacak mı? sorusunun yanıtı önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

