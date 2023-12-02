Kısmetse Olur Cansel Çördük adeta bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı! İddialı pozlarına yorum yağdı

Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren Cansel Çördük, programdaki tavırları ve Eser West ile yaşadığı aşkla akıllara kazındı. Eser ve Cansel ekranlar önünde yaşadıkları aşk ile yarışmada birinci olmuşlardı.

Kısmetse Olur programına katıldıktan sonra Amerika'ya taşınıp kendine yeni bir hayat kuran Cansel Çördük şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Cansel iddialı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri olan Cansel Çördük'ün son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Cansel Çördük'ün sosyal medyadaki cesur pozlarına; 'Çok güzel olmuşsun', 'Ne kadar değişmişsin', 'Doğal halinde kalsaydın' gibi yorumlar yapılıyor.







