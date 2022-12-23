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Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten seksi 'Noel Anne' paylaşımı! Yatakta çektiği video olay oldu

23.12.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programının gözde isimlerinden Cansel Çördük sık sık değişimiyle adından söz ettiriyor. Program bittikten sonra Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen Cansel, bu defa 'Noel Anne' kombiniyle yatakta çektiği video ile dikkatleri üzerine çekti.

5 yıl aradan sonra tekrar başlayan Kısmetse Olur programının eski yarışmacıları da gündemden düşmüyor. Programda Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettiren Cansel Çördük değişimiyle sık sık adından söz ettiriyor.

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Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılıkla uğraşıyor ve sosyal medya fenomeni olarak da ünlü.

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Sık sık erotik pozlarını paylaşarak dikkat çeken Cansel son olarak, yatakta çektiği Noel videosu ile dikkat çekti. Seksi bir noel anne kostümü giyerek, uyandığı anları paylaşan Cansel'e kısa sürede binlerce yorum geldi.

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