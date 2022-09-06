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Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten şoke eden Mehmet Ali Erbil iddiası! "Paralı sapıklar..."

06.09.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Eşcinsellik benim için sapkınlıktır" diyerek tepki çeken Mehmet Ali Erbil hakkında Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten şoke eden bir iddia geldi. Ece Ronay'ı taciz mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil hakkında Cansel Çördük "Paralı sapık" dedi. İşte Cansel Çördük'ün iddiaları...

Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten şoke eden Mehmet Ali Erbil iddiası! "Paralı sapıklar..."

Erşan Kuneri'yi fazla küfürlü bulan ve eşcinselliği de sapkınlık olarak gördüğünü söyleyen Mehmet Ali Erbil hakkında Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten bomba bir paylaşım geldi.

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Cansel Çördük ünlü komedyen hakkında taciz iddiasında bulundu.

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"HOTELDE BULUŞMAYA..."

Cansel Çördük paylaşımında "Ben 14-15 yaşındayken aynı yaşta bir arkadaşımdan rızam olmadan numaramı alıp aramış ve flört etmeye hotelde buluşmaya falan çalışmıştı. Bu piyasada maalesef çok yaygın. İyi ki yaşımın saflığına düşüp hata yapmadım" dedi.

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Kısmetse Olur Cansel paylaşımının devamında ise şunları yazdı:

"18 yaş altındaki kızlar maalesef böyle şeylere kanıp travmatik cinsel şeyler yaşıyorlar çok dinledim. Lütfen hayatta hiçbir şey için acele etmeyin kimseye kendinizi kullandırmayın! Özellikle bu tip paralı sapıklara..."

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